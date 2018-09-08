ترجيحات بتعليق غريفيث مشاورات اليمن بسبب تعنت الحوثيين

رجحت آخر المعلومات من جنيف أن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث قد يعلن تعليق المشاورات حول اليمن بعدما أخفق في إقناع الحوثيين بالحضور.

من جانبه أكد وزير الاعلام اليمني أن توجيهات #الرئيس عبد ربه منصور هادي للوفد الحكومي كانت واضحة بشأن التواجد في #جنيف في الوقت المحدد بحثاً عن السلام، الذي يوقف نزيف الدم وينهي معاناة الشعب اليمني، إلا أن "قائد مليشيا الهلاك والدمار الحوثية وجّه بعدم سفر وفده لليوم الثالث على التوالي، مشترطاً خروج جرحى خبراء حزب الله والإيرانيين"، بحسب تعبيره.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر، ليل الجمعة السبت: "إن جهود المبعوث الأممي لليمن #مارتن_غريفيث وجهود الأمم المتحدة ودورها على صعيد التسوية السلمية للأزمة اليمنية على المحك، وعدم إطلاق المبعوث وطاقمه موقفاً يحدد بوضوح أن الحوثيين الطرف المعرقل لانطلاق مشاورات جنيف حتى الآن والمعيق لمسار التسوية السياسية في اليمن، يضع أكثر من علامة استفهام".



يذكر أن مراسل "العربية" إلى جنيف ، كان أفاد في وقت سابق الجمعة بأن المبعوث الأممي، رجح مساء الجمعة، عدم حضور وفد الحوثي إلى مشاورات جنيف للتباحث بشأن خطوات إرساء السلام في اليمن.

وقال سفير واشنطن لدى اليمن، إن مشاورات جنيف ستستأنف خلال أسبوعين إذا لم تنطلق غدا السبت.

وكان المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي أعلن، الجمعة، أن مارتن غريفيث يواصل مشاوراته مع الوفد الحكومي اليمني وقد التقى في جنيف أيضاً دبلوماسيين ويواصل العمل على ضمان حضور وفد الحوثيين إلى جنيف.