اليمن.. مقتل 30 عنصرا حوثياً في صعدة والجوف

لقي ما لا يقل عن 30 عنصرا من ميليشيات الحوثي مصرعهم في محافظتي صعدة والجوف، جراء قصف مدفعي وجوي من التحالف، في ظل تقدم الجيش اليمني لاستعادة مواقع من الحوثيين.



وأفاد مراسل "العربية" أن الجيش اليمني حقق تطوراً ميدانياً قبالة مديرية حيران في حجة، بعد تنفيذه هجوما على مواقع للحوثيين.



وذكر مصدر ميداني في صعدة، أن الجيش اليمني قام بتطهير المناطق التي سيطر عليها من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي في مساحات شاسعة.



فيما نفذ الجيش عمليات نوعية، خاصة في منطقتي باقم والملاحيط.



جاء ذلك بعدما أحرزت قوات اللواء 63 مشاة في الجيش اليمني، بقيادة العميد ياسر مجلي، السبت، تقدماً ميدانياً مهماً في جبهة #باقم شمال محافظة #صعدة.



وتمكنت تلك القوات من استعادة عدد من القرى والمواقع، بعد معارك عنيفة بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في #اليمن.



وسقط خلال تلك المعارك عشرات القتلى والجرحى والأسرى الحوثيين، بينما لاذ العشرات بالفرار، في حين تمكنت قوات الجيش من تحرير قرى آل صالح وآل شريم وآل ماطر.

