واشنطن تؤكد التزام التحالف في اليمن بحماية المدنيين

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إنه شهد أمام الكونغرس أن السعودية والإمارات تعملان على تفادي الإضرار بالمدنيين في اليمن.



وأضاف بومبيو في بيان أنه أبلغ الكونغرس، أمس الثلاثاء، أن حكومتي السعودية والإمارات تتخذان خطوات ملموسة للحد من خطر الإضرار بالمدنيين والبنية التحتية المدنية جراء عمليات تحالف دعم الشرعية باليمن.



وأمس الثلاثاء، رحب الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، بالتقاء اللجان الأممية وإطلاعهم على التقارير الصادرة عن الفريق.



واستعرض المتحدث باسم الفريق، منصور بن أحمد المنصور، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، الآلية التي يعتمدها الفريق لاتخاذ قراراته التي لا تعتمد على التخمين أو التشكيك بل على اليقين.



وقال المنصور إن الفريق لديه الشجاعة للاعتراف بالخطأ في حال وقوعه.



وأكد المتحدث باسم الفريق أن القانون الدولي يبيح استهداف جسر ما في حال استخدامه لأغراض عسكرية، مشدداً على أن الجسر بين صنعاء وإب كان خالياً من المدنيين لدى استهدافه.



ونفى منصور المنصور استهداف التحالف لحفل زفاف في منطقة بني قيس بمحافظة حجة سقط على إثره العشرات.



وتوصل إلى أن الغارة استهدفت خبراء صواريخ أجانب وقيادياً حوثياً مع عربات، وأن أحد المنازل في المنطقة كان متضرراً قبل القصف ما أدى إلى انهيار سقفه.



وأكد منصور بن أحمد المنصور أن الفريق يتبع الشفافية في الإعلان عن النتائج التي يتم التوصل إليها بجميع التفاصيل، مشيراً إلى استشعار المسؤولية الواقعة على عاتق الفريق في إيضاح الحقائق أمام الرأي العام.

