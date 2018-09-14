الإرياني: ميليشيا الحوثي تتحصن بالمقرّات الأممية

قال وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني إن ميليشيا الحوثي أدخلت عناصرها المسلحة وعرباتها القتالية إلى مخازن "اليونسيف" و"برنامج الغذاء العالمي" بمنطقه الحمادي بمحافظه الحديدة وصوامع البحر الأحمر، والتي يقوم "برنامج الغذاء العالمي" بتخزين الدقيق فيها.

وأكد الإرياني أن دخول الميليشيات كان نتيجة لانسحاب قادتها الميدانيين ومقاتليها بعد احتدام المعارك في الحديدة.

وأعرب الإرياني عن استغرابه من الصمت الدولي على هذا العمل المخالف للقوانين الدولية التي تنصّ على عدم استخدام المنشآت الإغاثية الدولية كأماكن للصراع والاشتباك.

يأتي ذلك فيما قال المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث إنه التقى في مسقط مع ممثلي عن جماعة الحوثيين وناقش معهم سبل مشاركتهم في المشاورات المقبلة والتحضيرات لزيارته إلى صنعاء.

من جهتها، قالت وكالة أنباء "سبأ"، الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي إن رئيس وفدهم محمد عبدالسلام التقى غريفيث ونائبه معين شريم ومساعديه في مسقط، وجرى بحثُ أسباب عدم مشاركة الحوثيين في مشاورات جنيف الاسبوع الماضي.

وذكرت الوكالة أن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا منها فتح مطار صنعاء وكذا الأسرى والقضايا الاقتصادية والترتيبات اللازمة لعقد لقاء في أقرب وقت لاستئناف الحوار وبحث الإطار العام للتسوية.