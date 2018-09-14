تقدم للجيش اليمني غرب صعدة معقل الحوثيين

حققت القوات اليمنية تقدماً غرب صعدة معقل ميلشيات الحوثي وذلك بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

فقد باتت قوات الجيش الوطني اليمني على مشارف مركز مديرية باقم شمال غرب محافظة صعدة معقل الحوثيين.

وقال مصدر عسكري إنن قوات الشرعية مدعومة من التحالف تتقدم نحو مركز المديرية التي سيعلن قريباً استكمال تحريرها من قبضة الميليشيات الانقلابية.

يأتي ذلك فيما تشهد مواقع الميليشيات في جبهة باقم معارك عنيفة وقصف مدفعي للجيش الوطني بالتزامن مع سلسلة غارات لمقاتلات التحالف، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

كما فشلت محاولة حوثية للتسلل إلى مواقع الجيش الذي نفذ هجوماً استباقياً على المجموعة التي قُتل عدد من عناصرها، فيما لاذ البقية بالفرار من مواقعهم.

وبتقدمها في المناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيات، ضبطت قوات الجيش الوطني غرفة إتصالات وعمليات للحوثيين تحت الأرض اتخذتها الميليشيات لتنفيذ عملياتها العسكرية والتواصل مع عناصرها في الجبهات، ومقراً لإجتماع قياداتها.