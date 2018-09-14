واشنطن تشيد بخطوات التحالف لحماية مدنيي اليمن

أشادت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، بالخطوات التي يقوم بها تحالف دعم الشرعية في #اليمن من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين، والتقليل من وقوع خسائر في صفوفهم.

وقالت نويرت: "التحالف بقيادة السعودية في اليمن يتخذ خطوات في الاتجاه الصحيح لتقليص الخسائر في صفوف المدنيين".

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو قد قال سابقا إنه شهد أمام #الكونغرس أن #السعودية والإمارات تعملان على تفادي الإضرار بالمدنيين في اليمن.

وأضاف بومبيو في بيان أنه أبلغ الكونغرس أن حكومتي السعودية والإمارات تتخذان خطوات ملموسة للحد من خطر الإضرار بالمدنيين والبنية التحتية المدنية جراء عمليات تحالف دعم الشرعية باليمن.

فيما أكد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أنه أيد ووافق بالكامل على شهادة بومبيو، مضيفًا أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تبذلان كل جهد للحد من خطر وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار جانبية.

وقال ماتيس إن الولايات المتحدة تعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتحقيق نهاية عبر التفاوض لهذا القتال.