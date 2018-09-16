الجيش اليمني يُسقط طائرة مسيرة للحوثيين بصنعاء

بدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أسقط الجيش الوطني باليمن طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي في منطقة حريب نهم شرق العاصمة صنعاء.

يأتي ذلك فيما يصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء ضمن جولة جديدة يحاول خلالها إقناع ميليشيات الحوثي بالعودة إلى مشاورات الحل السياسي، بعد أن أفشل غيابهم الجولة الأخيرة من محادثات جنيف التي كانت مقررة بداية الشهر الحالي.

وإلى ذلك، أفادت مصادر طبية أن ميليشيات الحوثي حولت بعض المنازل الخاصة في صنعاء إلى مراكز صحية ومستشفيات لمعالجة جرحاها بعد أن امتلأت مستشفيات العاصمة بأعداد كبيرة من الجثث والمصابين الذين سقطوا في معارك الساحل الغربي، وتحديداً شرق وجنوب الحديدة.

