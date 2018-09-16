اليمن.. الحوثيون ينقلون أموال الحديدة إلى صنعاء

أفادت أنباء عن قيام ميليشيات الحوثي بنقل أموال المصارف في #الحديدة إلى #صنعاء، وذلك مع اقتراب قوات الجيش اليمني والتحالف من الأجزاء الجنوبية للمدينة.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مقربة من ميليشيات الحوثيين أنها شرعت بنقلِ أموالٍ من بنوك في مدينة الحديدة إلى العاصمة اليمنية.



وكشف موقع المصدر أونلاين أن مشرفين حوثيين وقيادات عسكرية أشرفوا خلال اليومين الماضيين على نقلِ كميات كبيرة من الأموال، وحملوها على متن ناقلات وعرباتٍ مصفحة ترافقها عربات محملة بالمسلحين.



كما أكدت مصادر مصرفية أن بنوكاً في صنعاء استقبلت السبت كميات كبيرةً من الأموال القادمة من الحديدة.

وحسب المصادر فقد تمت عملية نقل الأموال وسط إجراءات أمنية مشددة، وشملت عملية نقل الأموال بنوكاً حكومية وأهلية.

غارات على موقع في جبل النهدين

أما على الصعيد الميداني فذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف شنت عدداً من الغارات على مواقع الميليشيات في جبل النهدين جنوب صنعاء.



وأفادت مصادر محلية أنه سُمع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية من الجبل، عقب الغارات مع تصاعدٍ كثيف لألسنة اللهب. كما شنت الطائرات غارات على مواقع الميليشيات في مديرية نهم شرق صنعاء.



وذكر مصدر عسكري أن الغارات استهدفت موقعا للميليشيات في منطقة المجاوحة في هذه المديرية.