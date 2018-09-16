قمة روسية تركية في سوتشي لبحث عملية محدودة بإدلب

رجحت أوساط روسية أن الرئيسَ الروسي فلاديمير بوتين سيسعى خلال لقاء يجمعُه بنظيرِه التركي رجب طيب إردوغان يوم غد في سوتشي إلى إقناعه بعملية عسكرية محدودة ودقيقة حسب ما ذكرت صحيفة الشرق الاوسط..



وأضاف المصدر الدبلوماسي الروسي أن بوتين أكد انه لا بديل عن اطلاق هكذا عملية في حال فشلت مساعي الحل السياسي وتشجيع ِ المصالحات، لكن لم يستبعد المصدر منح موسكو لانقرة مهلة إضافية لتنفيذ تعهداتِها في ملفِ فصل ِ المعارضة المعتدلة عن المتطرفين، لافتا أن الجانبَ الروسي يرى هذه المهمة صعبة للغاية..



غير أن المصدرَ تحدثَ عن اعطاءِ بوتين ضمانات لاردوغان بأن الحديثَ لا يدور عن عملية عسكرية واسعة النطاق، وأن إدلب لن تتعرضَ لاقتحام ٍمن جانب قوات النظام.



ورجح الدبلوماسي الروسي أن تكون نتيجة قمة بوتين وأردوغان إعلان الاتفاق على فتح ِممرات إنسانية، ما يعني التزاماً كاملاً بوقف النار مع الاحتفاظِ بحق الرد على محاولات استفزازية يمكن أن يشنَها متطرفون وفق تعبيره