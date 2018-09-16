معارك البيضاء.. مقتل 22 من ميليشيا الحوثي بجبهة قانية

أعلن المركز الاعلامي للجيش الوطني عن مصرع 22 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية وجرح آخرين في تجدد المعارك بجبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضح مصدر عسكري في اللواء 117 مشاة أن المعارك اندلعت فجر الأحد بين الميليشيات وقوات الجيش الوطني، التي تمكنت من استعادة موقع شبكة حوران للاتصالات، والمواقع المحيطة به بالكامل.

وأوضح المصدر أن "مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعدة غارات مواقع وتعزيزات للميليشيات الحوثية في ذات الجبهة.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات، إضافة إلى تدمير عربة "بي إم بي" وعربة تحمل مدفع عيار "بي 10".