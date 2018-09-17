أنباء عن انقسام في صفوف الحوثي بشأن الانسحاب من الحديدة

طلبت ميليشيا الحوثي مهلة ً لدراسة ِ مقترحاتٍ جديدة ٍ تقدم َ بها المبعوثُ الاممي الى اليمن مارتن غريفيث , والذي كان قد وصلَ صنعاء لمقابلة ِ قيادات حوثية.

وأفادت مصادر الحدث ان غريفيث اعاد طرح نفس الافكار التي كانت مطروحة امام مشاورات جنيف واجهضتها الميليشيات بسبب امتناعها عن ارسال وفدها.

كما أكدت المصادر ان هناك انقساما داخل صفوف الميليشيات بشأن التعامل مع مقترحات غريفيث وتحديدا حول مقترح الانسحاب من الحديدة إثر الخسائر التي تكبدتها خاصة في الحديدة وفي الساحل الغربي.



كما تصرُ الميليشياتُ على المطالبة بفتح مطار صنعاء امام الرحلاتِ التجارية اولا، قبل الخوضِ في اجراءاتِ انسحابِها من الحديدة



وتطالب بترتيبات تضمن وقفَ العملية العسكرية، وبقاء الميليشياتِ في مدينة الحديدة.

مع قَبول باشرافِ الامم المتحدة على ادارةِ شؤون الميناء وتوريدِ عائداتِه المالية الى البنكِ المركزي مقابلَ دفع ِ مرتبات ِ الموظفين في مناطقَ سيطرةِ الانقلابيين.



في حين يرفضُ زعيمَ الجماعة عبدالملك الحوثي تماماً فكرة َ الانسحاب من الحديدة معتبرا ذلك بمثابةِ استسلام ٍ ويصرُ على الحشدِ العسكري ومواصلة القتال.