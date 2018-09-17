الجيش اليمني يدفع بتعزيزات عسكرية إلى المدخل الشرقي للحديدة

دفع الجيش اليمني، الاثنين، بتعزيزات عسكرية جديدة باتجاه مثلث كيلو 16، إلى المدخل الشرقي لمحافظة #الحديدة.



فبعد عملية تمشيط واسعة قامت بها #ألوية_العمالقة خلال اليومين الماضيين للمزارع المحيطة بـ "كيلو 16"، وصلت آليات عسكرية متطورة لتأمين الطريق الرابط بين صنعاء والحديدة وقطع خطوط الإمداد وملاحقة فلول الميليشيات الفارة نحو المراوعة، والتي تقوم بزراعة الألغام لإعاقة تقدم الجيش نحو مركز المدينة.



على صعيد آخر، أفاد مراسل العربية، الاثنين، أن مقاتلات التحالف استهدفت معسكراً تدريبياً ومواقع للحوثيين في حجة.



وأشار مصدر عسكر إلى أن المعسكر التدريبي الذي استهدفته مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، والواقع جنوب مديرية عبس، كانت تحشد فيه الميليشيات عناصرها وتدربهم على القتال للزج بهم في المعارك.



كما كشف المصدر أن مقاتلات التحالف تمكنت من استهداف 3 مواقع عسكرية للحوثيين، بالإضافة إلى مركبتين تقلان عناصر إلى حدود مديريتي عبس وحيران، حيث تحاول الميليشيات فيهما منع تقدم الجيش اليمني.

