غارات عنيفة للتحالف على مواقع الحوثيين بالحديدة

أفادت مصادر عسكرية بأن طيران التحالف شن غارات مكثفة على مواقع الميليشيات في الجهتين الجنوبية والشرقية من مدينة الحديدة.

وأكدت المصادر أنه تم قصف تحصينات الحوثيين في الجهة الشمالية بدعم من البوارج البحرية للتحالف.

كما أكد مصدر عسكري بأن هذه الضربات تأتي تمهيدا لعملية عسكرية لتطهير الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وكان #الجيش_اليمني قد دفع الاثنين، بتعزيزات عسكرية جديدة باتجاه مثلث كيلو 16، إلى المدخل الشرقي لمحافظة #الحديدة.

فبعد عملية تمشيط واسعة قامت بها #ألوية_العمالقة خلال اليومين الماضيين للمزارع المحيطة بـ "كيلو 16"، وصلت آليات عسكرية متطورة لتأمين الطريق الرابط بين صنعاء والحديدة وقطع خطوط الإمداد وملاحقة فلول الميليشيات الفارة نحو المراوعة، والتي تقوم بزراعة الألغام لإعاقة تقدم الجيش نحو مركز المدينة.