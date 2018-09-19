الجيش اليمني يتقدم في مران ويقترب من ضريح حسين الحوثي

تمكنت قوات الجيش الوطني باليمن من التقدم في جبال مران في صعدة والوصول إلى مشارف ضريح حسين الحوثي في الجميمة، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي التي تواصل استحداث مقابر جديدة في المنطقة لاستيعاب قتلاها.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش أحرزت تقدماً صوب مناطق كهف سلمان بشمال مران والذي يتخذه زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي مأوى ومقراً لإقامته، مشيراً إلى أن قوات الجيش اقتربت من ضريح حسين الحوثي مؤسس الحركة.

وفي غضون، ذلك أكد قائد عسكري مقتل أكثر من 1300 حوثي خلال 10 أيام في سلسلة جبال مران بمديرية حيدان فقط.

يأتي ذلك فيما اعتبر وزير الداخلية اليمنى أحمد الميسري أن بشائر النصر بسقوط ميليشيات الحوثي تلوح في الأفق بتحرير قوات الجيش الوطني للحديدة، وقطع الشريان الرئيسي الذي كانت تراهن عليه الميليشيات في دخول الأسلحة والدعم الإيراني ومواد الإغاثة التي كانت تنهبها الميليشيات.

وتزامناً، غادر مارتن غريفيث، المبعوثي الأممي إلى اليمن، العاصمة صنعاء، بعد زيارة هي الخامسة، استغرقت 3 أيام، التقى خلالها زعيم الميليشيات الانقلابية عبدالملك الحوثي وعدداً من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في الداخل.

لقاءات غريفيث ناقشت الملفات التي كان من المفترض نقاشها في مؤتمر جنيف، الذي فشل بسبب تخلف وفد الحوثي عنه.