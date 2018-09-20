الجيش اليمني ينشر تسجيلا لطفل فر من معسكرات الحوثي

كشف تسجيل بثه الجيش اليمني مع أحد الأطفال المجندين من قبل الحوثيين أن الميليشيات تعمل على تجنيدهم بالقوة وتختطف الأطفال من منازلهم لتدفع بهم إلى جبهات القتال.

وقال الطفل: "اخذونا من البيت.. كانوا يأخذوننا بالقوة وينقلوننا على الأطقم العسكرية.. قالوا لنا إنه يجب علينا أن نذهب للتجنيد..".

ودأبت الميليشيات الانقلابية، منذ استيلائها على السلطة في اليمن ، على تحويل العديد من الأطفال إلى مقاتلين يحملون السلاح بدلاً عن حمل الأقلام للذهاب إلى المدارس.

ويتم الدفع بالأطفال إلى جبهات القتال بعد تجنيدهم وتدريبهم، الذي عادة لا يكتمل لحاجة الحوثيين لهم في مواجهات يكونون فيها الطرف الأضعف. كما لا يسمح لهؤلاء الضحايا بالتراجع أو العودة إلى أسرهم.



