الجيش اليمني يسيطر على معسكر الدفاع الجوي شرق الحديدة

أعلن الجيش اليمني الجمعة أنه سيطر على معسكر الدفاع الجوي، شرقي #الحديدة .



وقال المكتب الاعلامي، لألوية العمالقة التابعة للجيش بأن وحدات منه سيطرت على معسكر الدفاع الجوي و المزارع المحيطة به في منطقة كيلو 16 شرق الحديدة.



وأضاف بأن قوات الجيش والمقاومة أمّنت مزارع النخيل بمديرية بيت الفقية بعد معارك خاضتها ضد ميليشيات الحوثي جنوب محافظة الحديدة.



كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات "على معسكر الجبانة" ومنطقة "العرج" و"الكثيب" شمال الحديدة.

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية بأن قوات التحالف كثفت عملياتها العسكرية في المحافظات الشمالية اليمنية.



وأشار مصدر عسكري للعربية بأن مقاتلات وراجمات الصواريخ التابعة للتحالف دمرت مواقع استرايجية للحوثيين فى مديريتي عبس والمستبأ في محافظة #حجة وكذلك تجمعات لعناصرهم.



وفي صنعاء، نفذ التحالف الخميس عدة غارات. وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات جوية على معسكر تسيطر عليه ميليشيات الحوثي شمال #صنعاء.



ونقل موقع الوزارة عن مصادر عسكرية قولها إن الغارات استهدفت مواقع الميليشيات في "معسكر الصيانة"، الذي تسيطر عليه الميليشيات في منطقة الحصبة.

