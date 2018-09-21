اليماني: إيران مستمرة بأجندتها التوسعية.. ودعم الحوثي

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن إيران ماضية في أجندتها التوسعية في المنطقة ودعم ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.



وأعرب اليماني خلال المؤتمر الدولي حول اليمن المنعقد بنيويورك عن تقدير الحكومة اليمنية الشرعية لدور دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص السعودية والإمارات، في مشروع استعادة الدولة وإحلال السلام.



من جانبه، اتهم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، ميليشيات الحوثي بإعاقة الجهود الأممية التي ترمي إلى تسوية سياسية، مؤكدا أن المرجعيات الثلاث تعكس إرادة الشعب اليمني.



وقال "إن جماعة الحوثي تواصل إعاقة كل الجهود الرامية إلى العودة للمسار السياسي والتوصل إلى تسوية سياسية بناء على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والذي يعكس الخيارات والإرادة المشروعة للشعب اليمني".



وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس ستواصل تقديم مواد الإغاثة للشعب اليمني، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.



وقال "دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل تكثيف تقديم مواد الإغاثة والمساعدات لمناطق اليمن المختلفة بما فيها المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة وجمعيات الهلال الأحمر ومنظمات خيرية خليجية أخرى بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة. كل ذلك يؤكد التزام مجلس التعاون الخليجي للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور في اليمن".