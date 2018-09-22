الأمم المتحدة: اليمن يشهد أسوأ انتشار لوباء الكوليرا

أكد مارك لوكوك مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية في #الأمم_المتحدة الجمعة، أن #اليمن يشهد أسوأ انتشار لوباء #الكوليرا.

وقال لوكوك أثناء حديثه من نيويورك: "بدأنا نخسر معركتنا ضد المجاعة في اليمن".

وأفاد لوكوك أن الوضع الإنساني ثابت في اليمن برغم كل شيء.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تسعى لإيصال المساعدات إلى 8 ملايين يمني.

كما وجه لوكوك شكره لكل المانحين لليمن، وعلى رأسهم #السعودية ودول الخليج.

وأشار إلى أن ما يهدد الإغاثة في اليمن هو تدهور العملة.

ونوّه إلى أن الأمم المتحدة عاجزة عن تلبية حاجة اليمن من المساعدات.

من جهة أخرى، تواصل ميليشيات الحوثي احتجاز أكثر من مئتي قاطرة غاز وبنزين وديزل في بريةٍ بمحافظة البيضاء منذ أكثر من أسبوع قادمة من مأرب، وتمنع وصولها إلى صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، متسببة في أزمة حادة بالوقود في تلك المناطق.

وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات تفرض على كل قاطرة بنزين دفع مبلغ أربعة ملايين ريال رسوماً جمركية في منفذ استحدثته لفرض جبايات على السلع والبضائع ومشتقات الوقود القادمة إلى صنعاء من مناطق يمنية أخرى غير الحديدة.

"الحوثي" تنهب المساعدات



من جهته، أعلن المشرف العام على #مركز_الملك_سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الربيعة عن نجاح المركز في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأغلب المناطق اليمنية، وأكد قائلا: "لا نزال نواصل عملنا بكل نجاح".

وأضاف الربيعة في المؤتمر الصحافي الإنساني الثاني لدول تحالف دعم الشرعية عن جهود الإغاثية في #الحديدة و الذي عقده الجمعة، في #الرياض بحضور مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون التنمية الدولية بدولة الإمارات سلطان الشامسي، ومدير العمليات المدنية بقيادة تحالف دعم الشرعية عبدالله بن دخيل الحبابي، أن المساعدات الإنسانية التي يقدمها التحالف في اليمن واجهت عمليات نهب، ومصادرة، وتدمير من قبل الميليشيات الحوثية، حيث أظهرت الإحصاءات منذ عام 2015 حتى 2017م تعرض 65 سفينة مساعدات، و 124 قافلة إغاثة، و 628 شاحنة مساعدات لحوادث مصادرات ونهب من قبل المليشيات.

وقال الربيعة إن قرابة 19 سفينة كانت تحمل 200 ألف طن من المشتقات النفطية تم التصريح لها من قبل التحالف لدخول ميناء الحديدة، إلا أنه تم احتجازها من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من #إيران لمدة تزيد عن 26 يوما.