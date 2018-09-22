تحالف دعم الشرعية: ممرات آمنة للمدنيين في الحديدة قريبا

أعلن تحالف دعم الشرعية اليمنية عن فتح ممرات آمنة للمدنيين ومرور القوافل الإغاثية والإنسانية في محافظة الحديدة قريبا.

وذلك بالاتفاق مع الأمم المتحدة من أجل رفع معاناة سكان المدينة, بعد اجتماعات مكثفة عقدت مع ممثلي الأمم المتحدة ركزت على الأوضاع الانسانية في اليمن.

إلى ذلك، طالب رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر خلال مداخلته في المؤتمر الإقتصادي حول اليمن الميليشيات الحوثية بالتزام التدابير التي وضعتها الشرعية كاعتماد مركز مالي موحد لحماية إقتصاد البلاد معتبرا أن محاولاتهم إضعاف الريال تعد جريمة كباقي الجرائم الأخرى.