الحكومة اليمنية تدعو لمواجهة سرقة الحوثيون للمساعدات الإنسانية

التقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق حالات الطوارئ مارك لوكوك،على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وأكد اليماني خلال اللقاء على أهمية مواجهة التحديات التي يعاني منها عاملو الإغاثة الإنسانية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بشأن سرقة المساعدات الإنسانية وتحويل وجهتها بعيداً عن مستحقيها.
من جانبه، ثمن المسؤول الأممي الجهود التي تبذلها الحكومة أمام وصول المساعدات الإنسانية في كافة المحافظات اليمنية دون تمييز والتنسيق المشترك للحول دون انتشار الأوبئة.