الحكومة اليمنية تدعو لمواجهة سرقة الحوثيون للمساعدات الإنسانية

التقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني وكيل ‏الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ‏ومنسق حالات الطوارئ مارك لوكوك،على ‏هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.‏



وأكد اليماني خلال اللقاء على أهمية مواجهة ‏التحديات التي يعاني منها عاملو الإغاثة ‏الإنسانية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بشأن سرقة المساعدات الإنسانية ‏وتحويل وجهتها بعيداً عن مستحقيها. ‏

من جانبه، ثمن المسؤول الأممي الجهود التي ‏تبذلها الحكومة أمام وصول ‏المساعدات الإنسانية في كافة المحافظات ‏اليمنية دون تمييز والتنسيق المشترك للحول دون انتشار الأوبئة.‏



