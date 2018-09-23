السعودية.. اعتراض وتدمير باليستي حوثي أطلق تجاه جازان

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي السبت، صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تجاه جازان.

وأفادت المصادر أن قوات ا لدفاع قد دمرت الصاروخ، دون أضرار تذكر.

ميدانيا، كانت وحدات من قوات الجيش الوطني اليمني قد خاضت السبت، اشتباكات مع مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وأكد مصدر عسكري أن 8 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية قتلوا، وجرح 6 آخرون، بنيران الجيش الوطني أثناء محاولة تلك العناصر الحوثية التسلل إلى مواقع للجيش في جبهة صرواح.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات وتجمعات متفرقة لميليشيا الحوثي بجبهة صرواح، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوفها.