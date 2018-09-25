اليمن.. الحكومة تحذر من الابتزاز بالملف الإنساني

أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن الملف الانساني يتم تهويله بغرض الابتزاز، مطالباً الأمم المتحدة بنشر تقارير عن سرقة الميليشيات الحوثية للمساعدات الإنسانية.



وقال اليماني إن "السعودية والإمارات والكويت قدمت نصف ما يحتاجه اليمن من مساعدات وقامت عصابات الحوثي بسرقة جزء كبير منها".



كما أضاف أن الأمم المتحدة تخطئ عند التعامل مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، مشيراُ، خلال لقاء في برنامج "الشارع الدبلوماسي" على قناة الحدث أن ذلك يكرس الانقلاب.

من جهته، اعتبر المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، الاثنين، أن الأزمة في اليمن سببها مجموعة من الحوثيين الذين قرروا كسر القوانين الدولية ومخالفة إرادة الشعب اليمني.



وقال المعلمي: "دعونا لا ننسى أن الأزمة في اليمن ليست من صنع إنسان وإنما من صنع الحوثيين...مجموعة من الثوار قرروا كسر القوانين الدولية.. اختاروا الإطاحة بالحكومة الشرعية والتعارض مع إرادة الشعب اليمني ومخالفة إرادة المجتمع الدولي".