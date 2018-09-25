اليمن.. مخازن برنامج الأغذية بالحديدة يتحول لثكنة حوثية

اقتحمت عناصر ميليشيا الحوثي مخازن برنامج الأغذية العالمي بالحديدة، وقامت بتفتيش كامل الملفات والمحتويات، وفصل كاميرات المراقبة الخاصة بالموقع.

وأجبرت عناصر الميليشيات الحراسات الأمنية بفتح البوابة الشمالية للموقع بصفة دائمة لاتخاذ المكان ثكنة حربية تحاشياً لاستهداف تحركاتهم من قبل التحالف.

وسبق للميليشيات اقتحام ذات الموقع في 13 من سبتمبر الجاري، بحسب ما أكدته مصادر محلية، بعد فرارها من مواجهات مع الجيش الوطني.

وكان مراسل "العربية" باليمن ذكر أن عملية عسكرية لألوية العمالقة تتجه نحو مديرية الجراحي في التخوم الجنوبية لمحافظة الحديدة، بهدف تأمين الخط الرئيسي، ومنع التسلل المتكرر لميليشيات الحوثي، وتطهير المديرية من عناصر الميليشيات.

كما صدت قوات الجيش، فجر الاثنين، هجوماً شنته الميليشيات على المنطقة الجبلية القريبة من مديرية التحيتاء والمحاذية للخط الرئيسي، حيث تجري عمليات تمشيط واسعة شرق محافظة الحديدة لتأمين الطريق ونزع الألغام.