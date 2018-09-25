هيومن رايتس: تعذيب وجلد وابتزاز في سجون الحوثي

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، ميليشيات الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، باحتجاز رهائن وارتكاب "انتهاكات خطيرة" بحق محتجزين لديهم، بما في ذلك التعذيب.

وقالت المنظمة في بيان الثلاثاء إنها "وثّقت 16 حالة احتجز فيها الحوثيون أشخاصا بطريقة غير قانونية، غالبا لإجبار أقاربهم على دفع المال أو لمبادلتهم مع محتجزين آخرين".

جلد وقضبان حديد وابتزاز

وأضافت أن "معاملة الحوثيين للمحتجزين قاسية ووصلت في العديد من الحالات إلى التعذيب". وأوضحت أن "محتجزين سابقين وصفوا كيف ضربهم قادة حوثيون بقضبان حديد وخشب وبالبنادق، وقالوا إن الحراس جلدوا المساجين وكبّلوهم بالجدران وضربوهم بالخيزران على أقدامهم كما هددوا باغتصابهم أو اغتصاب أفراد من أُسرهم".

إلى ذلك، دعت "هيومن رايتس ووتش" الحوثيين إلى الافراج فوراً عن المحتجزين تعسفاً، ووقف الاخفاءات القسرية والتحقيق جديا مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن ومعاقبتهم، مذكرة بأن احتجاز رهائن يشكل "جريمة حرب".

وأضافت أنها تنتهز فرصة صدور هذا البيان لتطلب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يعقد دورته في جنيف حاليا، تجديد مهمة مجموعة خبراء حول اليمن مكلفة التحقيق في الانتهاكات التي ترتكب.

