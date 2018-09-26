الإمارات تدعم مقترحات الأمم المتحدة حول محادثات اليمن

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الأربعاء، أن بلاده ستدعم مقترحات الأمم المتحدة لمحادثات سلام جديدة بشأن اليمن.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر، إن المحادثات التي جرت الثلاثاء في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينه وبين المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، كانت بناءة جداً.

كما أكد أنه كرر للمبعوث الأممي دعم الإمارات لجهوده السياسية المتواصلة، بعد انتكاسة مؤتمر جنيف حول اليمن، الذي لم يحضره الجانب الحوثي.

وأعلن أن بلاده ستدعم استئناف محادثات السلام بشأن اليمن بشكل تام.

وقال قرقاش في تغريدته: "سندعم بالكامل مقترحات الأمم المتحدة لمحادثات جديدة قريبا".

يذكر أن محادثات السلام في جنيف أجهضت قبل أسبوعين عندما لم يحضر وفد الحوثيين، متذرعاً بمنعه من السفر.