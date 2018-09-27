الجبير: السعودية لن تسمح لإيران بالسيطرة على اليمن

أكد وزير الخارجية السعودي #عادل_الجبير في كلمته أمام مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، الأربعاء، أن السعودية لن تسمح لإيران وحزب الله بالسيطرة على #اليمن.



وشدد على أن الرياض ترفض سيطرة إيران وحزب الله على مناطق على الحدود الجنوبية للسعودية.



وقال إن الحوثيين عرقلوا وصول منظمة الصحة العالمية للمناطق المحتاجة في #اليمن.



وأشار إلى أن الحوثيين عقدوا 17 اتفاقا ولم ينفذوا أي وعد منها



وأوضح الجبير أن حل المشكلة في اليمن سياسي، وليس حلا عسكريا.



وأعلن وزير الخارجية السعودي أن الحوثيين لهم الحق أن يكونوا جزءا من العملية السياسية في اليمن، وليس السيطرة عليها.



وأضاف: "نأمل أن يسهم الضغط العسكري على الحوثيين بدفعهم للحوار".



وحول أزمة #سوريا، ذكر الجبير أن الوضع السوري مأساوي، وكان يمكن أن ينتهي بشكل أسرع عند نشوب الأزمة.



وألمح إلى أن تدخل #روسيا غيّر التوازن العسكري على الأرض، مشددا على أن الحل في سوريا يرتكز على مقررات جنيف.



ونفى الجبير أن تكون للرياض أي علاقات مع إسرائيل.



واعلن أن السعودية تتمسك بحل الدولتين في التعامل مع أزمة الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين.