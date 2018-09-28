مقتل 4 قيادات حوثية بعملية للجيش بالحديدة والبيضاء

نفذ الجيش الوطني اليمني عدة عمليات نوعية ضد ميليشيات الحوثي في محافظتي #البيضاء والحديدة خلال الساعات الماضية، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى، بينهم أربعة قياديين لقوا مصرعهم في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.



وأوضحت مصادر عسكرية أن القياديين الحوثيين جمال يحيى الديلمي ومحمد العنسي ومطر محسن مقدم أحد القيادات المستقدمة من محافظة #الجوف وعبدالكريم علي العزي، مسؤول الإمداد والتوزيع، قتلوا في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في البيضاء.



وفي الساحل الغربي، نفذت قوات من ألوية العمالقة عملية نوعية بتنسيق مع قوات التحالف العربي استهدفت ثكنات وتجمعات ومواقع للميليشيات الحوثية في قريتي البلاكمة والمحوى شرق مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.



وأسفرت العملية عن مقتل وجرح عشرات من عناصر الميليشيات وتدمير مخزن أسلحة وذخائر للميليشيات في قريتي الملاجم والمحوى.



طائرات التحالف شنت خلال الساعات الماضية عدة غارات على مواقع وتجمعات للميليشيات في أنحاء متفرقة شرق وشمال مدينة الحديدة.



مصادر محلية أكدت أن الغارات أسفرت عن تدمير مخزن أسلحة وتعزيزات للميليشيات في أحد الأحواش غرب سوق الحلقة كانت تستخدمه الميليشيات مركز إمداد لعناصرها في خطوط المواجهات بمحيط المدينة.



الغارات استهدفت أيضا مواقع قرب معسكر الأمن المركزي، وفي شارع الخمسين، والمنطقة الشمالية لمثلث كيلو ستة عشر، ومبنى الدفاع الساحلي في مديرية الصليف.