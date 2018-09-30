الطريق بين حجة وصعدة في قبضة الجيش اليمني

أفاد مراسل العربية، الأحد، أن الجيش اليمني، وبدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن، تمكن من السيطرة على الطريق الدولي الذي يبدأ في محافظة حجة، وينتهي بمحافظة صعدة، مروراً بمران.

وأوضح المراسل أن هذا الطريق يعتبراً ممراً استراتيجياً مهماً، لأن عبره يمكن إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق المحاصرة، كما يسمح للمدنيين بالنزوح إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الشرعية.

يذكر أن الجيش اليمني كان سيطر في 19 سبتمبر على وادي وفج حرض في #حجة، بعد معارك عنيفة خاضها ضد #الحوثيين. وأفاد العميد محمد الحجوري، قائد لواء القوات الخاصة في الجيش اليمني، في حينه أن قواته نجحت في السيطرة على وادي وفج حرض، والقرى المجاورة لهما، أهمها قرية الشليلة، آخر قرى حرض من الجهة الجنوبية.

وفي محافظة تعز، قصفت مدفعية الجيش اليمني، السبت، مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في مديرية الصلو شرق المحافظة.

وذكر مصدر ميداني أن القصف استهدف مواقع الانقلابيين أسفل نقيل الصلو، ما أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد القتالي للحوثيين.

إلى ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والميليشيات في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، حيث أفاد مصدر عسكري أن الاشتباكات اندلعت بعد أن حاول الحوثيون التقدم باتجاه معسكر التشريفات، ومنطقة القصر الجمهوري ووادي صالة شرق مدينة تعز.

كما أفشلت قوات الجيش محاولة الميليشيات التقدم وأجبرتها على الفرار، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها، وفق المصدر.