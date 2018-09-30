ماذا طلب وزير الإعلام اليمني من لبنان؟

انتقد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، حزب الله اللبناني، الذي حول معقله في بيروت إلى منصة لأبواق ميليشيات الحوثي، مطالباً الحكومة اللبنانية الالتزام بسياسة النأي بالنفس.

وقال الإرياني: "إن #حزب_الله اللبناني، وهو جزء من الحكومة اللبنانية، لم يكتف بتقديم الدعم اللوجستي من خبرات ومقاتلين لـ #الميليشيات_الحوثية_الإيرانية بل قام بتحويل الضاحية الجنوبية إلى منصة لإدارة الماكينة الإعلامية للانقلاب في اليمن ومهاجمة وتشويه تحالف دعم الشرعية".

وأضاف مناشداً الحكومة في #لبنان ، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي على تويتر مساء السبت: "أوجه الدعوة للحكومة اللبنانية ومعالي وزير الإعلام اللبناني إلى الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي أعلنتها تجاه الصراعات في المنطقة، والتدخل لوقف الأنشطة التخريبية والتحريضية لـ #الميليشيات_الحوثية_الإيرانية الانقلابية في لبنان بغطاء سياسي وأمني ودعم مالي من حزب الله".

وأوضح: "أطالب الحكومة اللبنانية بوقف بث قناة المسيرة الفضائية والساحات والمواقع الإلكترونية، والعشرات من العناصر التابعة لـ #ميليشيات_الحوثي الناشطين في لبنان. هذه الأنشطة غير القانونية تساهم في إطالة أمد الحرب، وتضر بأمن واستقرار اليمن، وبالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".