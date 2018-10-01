معارك الحديدة.. مقتل قيادي حوثي خبير في المتفجرات

أعلن الجيش الوطني اليمني عن مقتل القيادي الحوثي حسين يحي كشيمة مع أكثر من 40 عنصراً من مرافقيه بغارة من طائرات التحالف في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.



وذكرت المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني أن طائرات التحالف استهدفت تجمعاً لميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة، قبل 3 أيام أسفر عن مقتل القيادي كشيمة و43 عنصراً من الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.



ويعتبر حسين كشيمة، وفق مصادر عسكرية، من قيادات الصف الأول ميدانياً للميليشيات، حيث تقلد قيادة تدريب قادة الكتائب في الميليشيات، وفرقاً خاصة في محافظتي حجة وصعدة، وأشرف على تفجير المنازل والمرافق الحكومية في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية .



وكان يتمتع بخبرة كبيرة في زراعة الألغام الإيرانية الصنع، والعبوات الناسفة، والألغام البحرية.



وكانت الميليشيات الحوثية تعول على الكشيمة بدرجة كبيرة في زراعة العبوات الناسفة والألغام في مختلف جبهات القتال.



وبيّن المركز الإعلامي أن الصريع الكشيمة تلقى تدريباً عسكرياً عالياً في لبنان وإيران عامي 2011 و2012، وأخذ بعد التدريب دورة ثقافية كتوعية عقيدية استمرت 6 أشهر.