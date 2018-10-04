معارك صعدة.. تقدم الجيش في باقم ومقتل 25 من الميليشيات

يخوض الجيش اليمني اشتباكات عنيفة مع الحوثيين على أطراف مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأكد العميد ياسر الحارثي، قائد ألوية محور آزال في باقم، أن الجيش اليمني وبدعم وإسناد جوي من مقاتلات التحالف، سيطر خلال المواجهات على سلاسل جبال الأسود وجبال غره والسلاسل الجبلية لجبال المصانع الصغرى والكبرى وقرية محديده.

كما تمكن من تحرير مسافات واسعة بأمتداد 4 كيلومترات في باقم، فيما لايزال التقدم مستمراً وصولاً إلى الخط الدولي الرابط بين باقم ومنفذ علب الدولي.

المواجهات أسفرت عن مصرع أكثر من 25 حوثياً بينهم قيادات ميدانية وجرح وأسر العديد من عناصر الميليشيات المدعومة من إيران، بينما لا تزال توجد هناك مجموعات محاصرة من ميليشيات الحوثي في بعض المواقع بمركز باقم بعد قطع خطوط الإمداد عنها من قبل الجيش الوطني.

يأتي ذلك فيما لاذت عناصر أخرى من الميليشيات الانقلابية بالفرار، تاركين ورائهم غنائم من بينها قناصات عيار 50 ومدافع هاون وبي 10 و3 عربات محمله بالذخائر وقذائف أر بي جي وصواريخ حراري ودراجات نارية وأجهزة أتصالات لاسلكية.