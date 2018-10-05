الحديدة.. قتلى وجرحى بقصف حوثي على مركز طبي

أفاد مراسل "العربية" في #اليمن بسقوط قتلى وجرحى جراء قصف قامت به الميليشيات الحوثية على مركز طبي في الخوخة بمحافظة #الحديدة.

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية قد أقدمت على إجبار سكان الأحياء القريبة من خطوط المواجهات جنوب وشرق المدينة على إخلاء منازلهم ومغادرتها إلى أماكن أخرى.

وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات حولت بعض المباني ومنازل المواطنين إلى مواقع عسكرية، ونشرت المئات من القناصة فيها.

كما وزعت في شوارع تلك الأحياء مدرعات وعربات عسكرية، ونصبت مدفعيات في تلك الأحياء.

وأكدت مصادر قيادية في الجيش الوطني أن الميليشيات تستخدم السكان دروعا بشرية، وتقوم بقصف بعض مناطق تمركز قوات الجيش عند الأطراف الجنوبية والشرقية للمدينة بمدفعية الهاون من داخل الأحياء السكنية وسط المدينة.

في موازاة ذلك، ألقت طائرات التحالف منشورات على سكان مديريتي زبيد والحسينية في محافظة الحديدة، أكدت فيها أنها ماضية في تحرير تلك المناطق، داعية سكان هذه المناطق إلى عدم مساندة الميليشيات في حربها الخاسرة.

طيران التحالف شن غارات على مواقع عدة لميليشيات الحوثي في منطقتي الدريهمي والجهة الشمالية في كيلو ستة عشر، الغارات دمرت عدداً كبيراً من العربات والآليات العسكرية التابعة للميليشيات شرق منطقة الدريهمي.