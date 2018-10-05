اليمن.. مقتل 30 حوثيا بغارة للتحالف في تعز

قتل نحو 30 من عناصر ميليشيات #الحوثي الانقلابية مصرعهم، بغارات شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية على تجمعاتهم في مديرية الراهدة جنوب شرقي محافظة #تعز.

وأكد الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب أن الميليشيات تلقت منتصف ليل أمس ضربة موجعة، حينما استهدفت الغارات مجاميع من عناصرها كانت تتوافد إلى قمة جبل في بيت حاميم، والذي يطل على الخط العام الرابط بين الشريجة والراهدة.

وأوضح أن الميليشيا كانت تهدف لتعزيز عناصرها المتمركزة على مقربة من مدينة #الراهدة.

وأكد الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة، أن الغارات أسفرت عن مصرع نحو 30 من عناصر #الميليشيات، وإصابة عدد كبير منهم، علاوة على تدمير آليات قتالية تابعة لهم.