مقتل 17 حوثيا تسللوا لمواقع الجيش اليمني بالبيضاء

لقي ما لا يقل عن 17 عنصراً من عناصر ميليشيات الحوثي، مقتلهم في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء في اليمن.

وأكد مصدر عسكري مقتل ما لا يقل عن 17 عنصرا من الميليشيات أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في مناطق اليسبل ومخابئ القردعي بجبهة قانية، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار باتجاه منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمال المحافظة.

فيما كشفت مصادر محلية بصنعاء عن قيام ميليشيات الحوثي بتشديد الإجراءات الأمنية وحملات التفتيش لمنع المواطنين من السير باتجاه ميدان التحرير وسط العاصمة.

وقالت المصادر إن ميليشيات الحوثي نشرت مسلحيها في الشوارع والأحياء القريبة من ميدان التحرير، وبتسيير عربات عسكرية (قوات أمن عام وأمن مركزي وشرطة) دوريات في أنحاء العاصمة.

كما أقامت حواجز أمنية ونقاطا عسكرية تقوم بإيقاف المواطنين وتفتيشهم واعتقال من يرفض هذه الإجراءات.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات أصدرت توجيهات لعناصرها بشن حملة تفتيش على فنادق واستراحات العاصمة صنعاء، واعتقلت العديد من الشباب الذين لا يملكون هويات شخصية.

وتتخوف ميليشيات الحوثي من ثورة الجياع التي دعا لها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على ما وصلت إليه البلاد من انهيار للعملة، وارتفاع جنوني للأسعار.