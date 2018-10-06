ميليشيات الحوثي تغلق جامعة صنعاء وتختطف 55 طالبا

اختطفت ميليشيا الحوثي، السبت، 55 طالبا وطالبة من جامعة صنعاء، وذلك خلال تجمعهم للخروج في مسيرة الجياع.

وأكدت مصادر أمنية أن بين المعتقلين 18 طالبة، تم اقتيادهم إلى قسم شرطة الجديرب، ومنه تم نقلهم إلى معتقلات غير معروفة.

ولا يزال آلاف من عناصر الميليشيات منتشرين في المدينة بالزي العسكري والمدني، معززين بالدوريات والمدرعات ويغلقون الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير.

وأغلقت ميليشيات الحوثي جامعة صنعاء، ونشرت الدبابات والمدرعات في محيطها لترهيب الطلاب.

كما قامت بعروض عسكرية لفرق خاصة من قوات قمع المظاهرات عند المدخل الرئيس للجامعة.

واختطفت الميليشيات الحوثية عددا من النساء اللاتي حاولن التظاهر في شوارع العاصمة اليمنية، استجابة لدعوات "هبة صنعاء" للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، في وقت فرضت الميليشيات تدابير أمنية مشددة في شوارع المدينة تحسبا للتظاهرات.

منع المواطنين من السير باتجاه ميدان التحرير

فيما كشفت مصادر محلية بصنعاء عن قيام ميليشيات الحوثي بتشديد الإجراءات الأمنية وحملات التفتيش لمنع المواطنين من السير باتجاه ميدان التحرير وسط العاصمة.

وقالت المصادر إن ميليشيات الحوثي نشرت مسلحيها في الشوارع والأحياء القريبة من ميدان التحرير، وبتسيير عربات عسكرية (قوات أمن عام وأمن مركزي وشرطة) دوريات في أنحاء العاصمة.

كما أقامت حواجز أمنية ونقاطا عسكرية تقوم بإيقاف المواطنين وتفتيشهم واعتقال من يرفض هذه الإجراءات.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات أصدرت توجيهات لعناصرها بشن حملة تفتيش على فنادق واستراحات العاصمة صنعاء، واعتقلت العديد من الشباب الذين لا يملكون هويات شخصية.

وتتخوف ميليشيات الحوثي من ثورة الجياع التي دعا لها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على ما وصلت إليه البلاد من انهيار للعملة، وارتفاع جنوني للأسعار.