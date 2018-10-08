التحالف يدمر مخزنا للصواريخ الباليستية في حجة

رصدت كاميرا "الحدث" تدمير طيران التحالف مخزناً للصواريخ الباليستية، حاولت الميليشيات الحوثية إخفاءه قبالة مثلث عاهم في حجة.

هذه الصواريخ كانت تطلقها الميليشيات على المناطق الآهلة بالسكان داخل اليمن كما المناطق الحدودية السعودية.

وأمن التحالف للجيش اليمني طريقاً لمواصلة تقدمه وإستعادة مواقع مهمة من الميليشيات، بعدما إستخدم الحوثيون المدنيين دروعاً بشرية.

هذه العمليات أسفرت عن قتل العشرات من الحوثيين خلال اليوميين الماضيين.

ويواصل الجيش اليمني بدعم التحالف إستهداف آليات ودبابات الحوثيين التي أصبحت تتمركز بشكل عشوائي، بعد سلسلة خسائر كبيرة تتكبدها كل يوم.

