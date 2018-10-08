مقتل قيادي حوثي بارز بقصف للتحالف جنوب الحديدة

لقي القيادي في ميليشيات الحوثي هشام عبدالصمد الخالد مصرعه مع عدد من عناصر الميليشيات بغارة لطائرات تحالف دعم الشرعية في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.



ويعتبر هشام الخالد أحد أبرز القيادات الحوثية في الشرطة العسكرية، وينتمي إلى مديرية ‎الشغادرة بمحافظة حجة.



إلى ذلك قصفت بوارج قوات التحالف مواقع وتجمعات للميليشيات شرقي مديرية الدريهمي وفي ضواحي مدينة الحديدة.



وأفادت مصادر ميدانية أن القصف استهدف تعزيزات للميليشيات تم تدميرها فور وصولها إلى خطوط المواجهات شرقي مدينة الحديدة.