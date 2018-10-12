اليمن.. غريفيث يلتقي وفد ميليشيا الحوثي في مسقط

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في العاصمة العمانية مسقط وفد ميليشيا الحوثي. ويسعى المبعوث الأممي بعد لقاءاته مع الشرعية والأطراف الفاعلية إلى إطلاق جولة جديدة من مشاورات السلام.

فبعد الرياض، وصل غريفيث الى العاصمة العمانية، وبعد نقاشات مع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي حول الأزمة، التقى المبعوث الأممي الوفد الحوثي وبحث معه فتح مطار صنعاء الدولي وغيرها من الخطوات لبناء الثقة وفق إعلام الحوثي.

مباحثات مسقط، سبقتها لقاءات للمسؤول الأممي في الرياض مع نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، بعد أن اعتذر الرئيس هادي عن الالتقاء به لاستياءه من تصريحاته حول جدية عبدالملك الحوثي في الوصول إلى عملية سلام.

وفد الشرعية اليمنية حذّر غريفيث من أي محاباة أو استرضاء أممي للميليشيات، وأكد بأن تعنت الميليشيات وعدم جديتها أديا إلى إفشال المشاورات السابقة.

محاولات غريفيث في المنطقة يقابلها عرض من الحكومة النمساوية لاستضافة الجولة المقبلة من المحادثات في فيينا، لكن المشكلة تكمن في إقناع الطرف الانقلابي بالجلوس على طاولة المفاوضات.