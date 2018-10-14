الجيش اليمني ينفذ عمليات هجومية ونوعية في مديرية باقم

نفذ الجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن عمليات هجومية ونوعية على مواقع الحوثيين في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

تلك العمليات كانت مسنودة من طيران ومدفعيات التحالف التي دمّرت مركبات ومخازن أسلحة للحوثيين.

فمديرية باقم باتت وشيكة للسيطرة عليها من قبل الجيش اليمني، الذي نفذ عملياته الهجومية عبر 3 محاور، أهمها قبالة جبال أبواب الحديد.

وتمركز عدد من قناصة الجيش اليمني للتعامل مع قناصة الحوثيين وعيار الـ23 المضاد للطائرات، كانت نيرانه بإتجاه مواقع الميليشيات.

المناطق الجبلية الوعرة تفرغت لها مدفعيات وطيران التحالف، حيث دمرت متاريس ومخازن أسلحة للحوثيين، فلم تتوقف أدخنة القذائف والصواريخ طوال تنفيذ العمليات.

الجيش اليمني، بدعم من التحالف، يواصل إستعادة الجبال والمرتفعات التي كانت مواقع إستراتيجية لميليشيات الحوثي.

