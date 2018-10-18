أهالي ذمار يتهمون ميليشيات الحوثي باختطاف أطفال لتجنيدهم

اختطفت ميليشيات الحوثي طفلاً في العاشرة من عمره من أمام منزله في أحد أحياء مدينة ذمار وسط اليمن، واقتادته إلى جهة مجهولة، حسب ما روى سكان بالمنطقة.

الطفل جبران قايد اختطفته الميليشيات من أمام منزله في حي الجمارك بمدينة ذمار إلى مكان مجهول، ما أثار استياء سكان المنطقة الذين ناشدوا منظمات الطفولة المحلية والعالمية التحرك لحماية أطفالهم من هذه الانتهاكات.

جبران ليس هو الطفل الوحيد، فهو ضمن آلاف الحالات التي تروي مأساة أطفال اليمن مع جرائم الميليشيات الانقلابية، والتي تتنوع بين القتل والتجنيد الإجباري والحرمان من التعليم، كما أنها تستغلهم في جبهات القتال كدروع بشرية وتدفع بهم لزراعة الألغام.

ودأبت الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران على انتهاك حقوق الأطفال عبر اختطافهم لتجنيدهم قسرياً والزج بهم في جبهات القتال، وفق ما أكد السكان.

كما أكدت العديد من المراكز الحقوقية اختطاف الحوثيين لأطفال من مدارسهم أو منازلهم وأخذهم عنوة للزج بهم في جبهات القتال.

فاختفاء الأطفال دون سن الخامسة عشر صار ظاهرة منتشرة في مدينة ذمار وسط اليمن واتهام الأهالي يشير إلى جهة واحدة.. هي ميليشيات الحوثي.