الجيش يصد هجوما حوثيا قرب مطار تعز.. ومقتل 8 انقلابيين

حرَّرت قوات الجيش اليمني - بإسناد من تحالف دعم الشرعية - منطقتي تبيشعة وتبة صورة، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثيين غرب #تعز.



وأفاد مصدر عسكري أن الحوثيين هاجموا مواقع الجيش اليمني في جبل الحرم والمطار، وتم التصدي للهجوم، مما أسفر عن مقتل 8 من عناصر الميليشيات وإصابة 15 آخرين.



وأضاف المصدر أن قوات الجيش اليمني قامت بمطاردة عناصر الميليشيا الذين لاذوا بالفرار، بعد تحرير منطقتي تبيشعة وتبة صورة في جبهة مقبنة غرب المدينة.



وأمس الأربعاء كانت قوات ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني وبإسناد من مقاتلات التحالف، قد صدت محاولة تسلل نفذتها ميليشيات الحوثي لاستعادة فتح خط صنعاء الحديدة.



وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن 70 حوثياً لقوا مصرعهم في اشتباكات عنيفة مع قوات ألوية العمالقة المسنودة من طيران التحالف التي شنت غارات عنيفة على الميليشيات، وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح شرق مدينة الحديدة.