استمرار الجسر الإغاثي لمركز الملك سلمان الى المهرة اليمنية

يتوالى وصول طائرات الجسر الجوي الإغاثي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى متضرري محافظة #المهرة اليمنية، وذلك لمساعدة المنكوبين على نحو عاجل إثر عاصفة " #لبان" التي ضربت المحافظة وخلفت أضراراً مادية جسيمة.

ووصلت، الجمعة، طائرة إغاثية ثالثة تحمل على متنها مساعدات إيوائية (خيام) لتقديمها للمتضررين، يرافقها فريق متخصص من المركز للإشراف على عمليات التوزيع وتقييم الوضع الراهن، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتأتي هذه الجهود ضمن الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في اليمن، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للوقوف مع الأشقاء في #اليمن، وتأمين المتطلبات الأساسية لهم من غذاء وإيواء في ظل الأزمات الإنسانية التي تعصف بهم.