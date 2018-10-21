تقرير: مقتل 128 محتجزا تحت التعذيب بسجون ميليشيا الحوثي

كشف تقرير جديد نشرته رابطة أمهات المختطفين في اليمن أن حالات التعذيب التي تعرض لها المختطفون والمخفيون قسراً والمعتقلون تعسفياً، بلغت 950 حالة.



وأضافت الرابطة، في تقريرها النوعي الأول عن التعذيب وجرائمه في اليمن الذي تم إعلانه السبت في مؤتمر صحفي بمدينة #تعز ، أن حالات القتل تحت التعذيب والتصفية الجسدية في أماكن الاحتجاز بلغت 128 موثقة حتى تاريخ إصدار هذا التقرير، منها (71) حالة تعذيب حتى الموت و(48) حالة تصفية وإعدام في السجون.

كما أشار التقرير إلى أن صنعاء تصدرت المركز الأول بين المحافظات، من حيث التعذيب، بواقع 144 حالة، تليها محافظة #الحديدة بـ(121) حالة، و #إب في المرتبة الثالثة بــ(88) حالة، و #ذمار في المرتبة الرابعة (87) حالة، ثم محافظة تعز (80) حالة ثم محافظة عدن (35) حالة، وتوزعت بقية الحالات على المحافظات الأخرى.



إلى ذلك، كشف عن قصص تعذيب مروعة منها إدخال الإبر في أنوف بعض المختطفين، وإحراق بعضهم بالشولة حتى تذوب جلودهم بالنار، فيما يتم إدخال ثعبان على المختطفين وهم مقيدو الأرجل، ما أصاب بعضهم بالسكري.