التحالف: 22 منفذاً إغاثياً تعمل بكامل طاقتها في اليمن

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الاثنين، إن التحالف يعمل من أجل تخفيف معاناة أهالي المهرة بسبب الإعصار، موضحا أن هناك 22 منفذاً إغاثياً تعمل بكامل طاقتها في اليمن.



وأضاف خلال مؤتمر صحافي اليوم: قمنا بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة جهود الإغاثة في المهرة.



وأكد أن التحالف مستمر في تقديم المساعدات للمهرة عبر جسرين بري وجوي، مشيرا إلى أن هناك 60 فردا من الدفاع المدني لتخفيف آثار الإعصار في محافظة المهرة.



وأكد المتحدث باسم التحالف أن ميليشيات الحوثي تمول حربها من خلال تجارة المخدرات.



ودعا المالكي كافة أبناء اليمن من حزب المؤتمر الشعبي والحرس الجمهوري للتواصل مع القوات اليمنية المشتركة لتأمين خروجهم من صنعاء.