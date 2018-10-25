المبعوث الأممي: جولة مباحثات جديدة حول اليمن في أوروبا

في لقاء حصري مع قناة "الحدث"، كشف المبعوث الأممي الخاص إلى #اليمن، مارتن غريفيث، أنه يخطط لعقد جولة جديدة من المباحثات بين وفدي الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي في #أوروبا قبل نهاية العام الجاري.

ورجح أن تعقد تلك المباحثات نهاية الشهر المقبل، كاشفاً أن المكانين المقترحين في أوروبا هما جنيف وفيينا.

وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات التي عقدت في فيينا في سبتمبر الماضي، فشلت بسبب تمنع ميليشيات #الحوثي عن الحضور.

وأعلن غريفيث في الثامن من سبتمبر الماضي، انتهاء مباحثات جنيف إثر عدم حضور وفد الحوثيين، قائلا إنه أجرى مشاورات مثمرة مع الوفد الحكومي اليمني.

وأكد المبعوث الدولي إلى اليمن أنه بذل الكثير من الجهد لإقناع وفد ميليشيات الحوثي بالقدوم إلى جنيف، موضحا أنه وضع العديد من التدابير لذلك، لكن كل المساعي تكللت بالفشل.