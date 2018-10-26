ميليشيات الحوثي تعتقل عددا من الصحفيين والإعلاميين في صنعاء

في صنعاء اعتقلت ميليشيات الحوثي عددا من الصحفيين والإعلاميين بينهم نقيب الصحفيين الأسبق والمفكر اليمني عبد الباري طاهر كانوا بصدد المشاركة في ندوة حول مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف في وسائل الإعلام اليمنية.



ندوة نظمتها مؤسسة منصة للإعلام والدراسات التنموية بالتعاون مع منظمة يونيسكو في أحد فنادق العاصمة صنعاء ما إن بدأت الندوة أعمالها حتى فوجئ الحاضرون باقتحام مسلحين المكان واختطاف الحضور بمن فيهم المصورون الصحفيون.

وأكدت مصادر مقربة من المعتقلين أن المسلحين الحوثيين اقتادوا طاهر ورفاقه إلى جهة مجهولة قبل أن يخلى سبيل بعضهم.



هذا وزجت الميليشيات بعشرات الصحفيين في معتقلاتها السرية التي يقبع فيها نحو 19 صحفيا تواصل اسرهم مساعيها لمعرفة مصيرهم دون جدوى.