مقتل العشرات من الحوثيين في معسكر تدريبي في صنعاء

لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم وجرح آخرون بغارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت معسكراً تدريبياً للميليشيات في الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة #صنعاء.



وأكدت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف استهدفت بـ6 غارات معسكراً تدريبياً في منطقة "الشعاب" بمديرية ضلاع همدان، شمال غربي العاصمة.



وأشارت المصادر إلى أن الغارات أسفرت عن مصرع عدد من عناصر المليشيات الحوثية وإصابة آخرين.

