مقتل مدير مكافحة المخدرات و2 من مرافقيه برصاص مسلحين في عدن

قُتل العقيد فضل صائل، مدير مكافحة المخدرات واثنين من مرافقيه، في منطقة العريش بحي خور مكسر في عدن باليمن، إثر تعرضهم لهجوم من قبل مسلحين مجهولين كانوا على متن سيارة.

وقد بدأ المسلحون بإطلاق وابل من الرصاص على السيارة الخاصة بمدير مكافحة المخدرات، مما أدى إلى مقتله على الفور مع اثنين من مرافقيه.

يأتي ذلك فيما أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس، عن تفاؤله بتحقيق خرق في جدار الأزمة اليمنية، مشيراً إلى أنه سيُطلع مجلس الأمن الدولي في 16 من نوفمبر على مواعيد المحادثات اليمنية المرتقبة بين الفرقاء اليمنيين.

وكان المبعوث الأممي قال، في حديث مع العربية، إن الأمين العام للأمم المتحدة له رغبة كبيرة في حل الصراع في اليمن، وأن مساعيه هدفها استكمال عمل الأمين العام سعياً لحل الأزمة في اليمن.

المبعوث الأممي قال إنه سيلتقي رئيس الوزراء اليمني الجديد في عدن قريباً وإنه سيتوجه إلى محافظة تعز للاطلاع على الوضع فيها.

