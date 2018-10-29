اليمن: "الحوثي" مسؤولة عن تدمير النظام المالي في البلاد

حمّل رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك #مليشيات_الحوثي مسؤولية تدمير النظام المالي والاقتصادي اليمني.

وأشار في تصريحات إعلامية الأحد إلى أن الانقلابيين استغلوا موارد وإيرادات المؤسسات والموانئ في تمويل حربهم على الشعب اليمني.

إلى ذلك، أعلن أن #المنحة_السعودية الخاصة بدعم المشتقات النفطية والمقدرة بـ 60 مليون دولار شهريا ستصل خلال اليومين القادمين.

وأكد رئيس الوزراء أن حكومته ستركز عملها خلال الفترة القادمة على اصلاح المنظومة الإدارية والمالية والاقتصادية، وستفعل الأجهزة الرقابية في جميع المؤسسات، وسترتب الأولويات وفق متطلبات الواقع.

كما أكد أن الحكومة ستؤدي واجباتها في توفير وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.