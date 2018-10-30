اليمن.. الجيش يتقدم في جبهات مختلفة بالحديدة

واصل قوات الجيش الوطني اليمني تقدمها في المعارك ضد الميليشيات الانقلابية في جبهات عدة بالساحل الغربي، حيث تكبدت الميليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى.

وأفادت مصادر ميدانية مساء الاثنين بأن المعارك، التي تدعمها مقاتلات التحالف العربي امتدت إلى الأحياء الواقعة شمالي مطار #الحديدة ، ومحيط الجامعة.

وبالتزامن توغلت قوات ألوية العمالقة في منطقة الكيلو 16 عند المدخل الشرقي للحديدة، وصدت محاولات هجومية فاشلة للميليشيات في مربع كيلو 10 بمنطقة كيلو 16.

بينما شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع للمليشيات في منطقة كيلو 16 وكيلو 10 شرقي المدينة، قتل خلالها نحو 30 عنصرا من المليشيا وأصيب العشرات.